Uber-chauffeurs protesteren donderdag in de straten Brussel en leggen app plat

Via de app van Uber zal op donderdag 30 september in Brussel drie uur lang geen rit geboekt kunnen worden. De Uber-chauffeurs protesteren donderdag voor een hervorming van de taxisector en zullen gaan aankloppen bij Brussel minister-president Rudi Vervoort.

De VVC-chauffeurs, die onder de titel van verhuur van voertuigen met chauffeur vallen, gaan de straat op om de verouderde regelgeving van de taxisector in Brussel aan te kaart. De sector wacht al heel de zomer op een hervormingsvoorstel van de regering, maar dat sleept al te lang aan. De Uber-chauffeurs komen daarom op straat, want ze willen dezelfde rechten voor de taxisector en de VVC-sector.

Uber ondersteunt het protest door voor het allereerst in Europa de app tijdelijke te onderbreken. Tussen 8.30 en 11.30 uur kunnen er door klanten geen rit geboekt worden. ‘We begrijpen en delen de frustratie van de chauffeurs over het gebrek aan vooruitgang van deze hervorming. Chauffeurs leven al zeven jaar in onzekerheid. We pauzeren de app uit solidariteit met de chauffeurs in Brussel’, verklaart Laurent Slits, verantwoordelijke voor Uber in België.

• Sociale zekerheid als lokaas voor taxichauffeurs

De Uber-chauffeurs verzamelen donderdagochtend om 8.30 uur op de Koning Albert II-laan en trekken van daaruit in stoet naar het kabinet van minister-president Vervoort aan de Regentlaan. De betoging wordt georganiseerd door het Front Commun des Chauffeurs LVC.