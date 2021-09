Een van de drie rechters in het Reuzegom-proces trekt zich terug

Een rechter van de drieledige rechtbankzetel, die vrijdag bij de inleidingszitting zetelde in het proces over de fatale studentendoop met Sanda Dia, heeft zich teruggetrokken. Dat meldt de rechtbank van eerste aanleg in Hasselt maandag.

Advocaat Louis De Groote, die de preses van studentenclub Reuzegom bijstond, trok de neutraliteit van de rechter in twijfel omdat die verbonden is aan de KU Leuven, waar de Reuzegom-leden studeerden.

Blijkbaar was vrijdag een advocaat van de KU Leuven in de zittingszaal aanwezig. ‘De KU Leuven is tot nu toe nog geen partij in de zaak, maar gelet op een mogelijke tussenkomst van de KUL in het proces, heeft een van de drie leden te kennen gegeven zich van de zaak terug te trekken. Een nieuwe rechter zal worden aangeduid,’ zo staat maandag in een mededeling te lezen.

Achttien leden van Reuzegom staan terecht voor onder meer onopzettelijke doding van Sanda Dia begin december 2018.