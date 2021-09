Halve ton cocaïne ontdekt aan boord van schip in Gentse haven

In de Gentse haven is vorige week 500 kilogram cocaïne ontdekt op een boot uit Brazilië, verstopt in containers met printpapier. De straatwaarde van de drugs bedraagt ongeveer 25 miljoen euro. Dat meldt de federale politie.

Behalve fruitsap vervoerde het schip ook containers met printpapier. In die containers ontdekte de politie 50 dozen met telkens 10 pakketten cocaïne.

Voor de controle bundelden de Federale gerechtelijke politie, de Belgische en Nederlandse Douane en de Scheepsvaartpolitie de krachten. Het schip werd van top tot teen onderzocht. Duikers onderzochten de buitenkant van het schip en met behulp van een drugshond en de civiele bescherming werd de lading gecontroleerd.

Bulkschepen zoals fruitsaptankers zijn populair bij smokkelaars. Eerder dit jaar vond de politie al eens 216 kilogram op zo’n schip in de Gentse haven. De drugs zaten verstopt in een waterdichte verpakking onder de waterlijn, aan de buitenkant van het schip. Peanuts tegenover vangsten in Antwerpen, maar het was de grootste drugsvangst van 2020 in de Gentse haven.

De Gentse haven is volgens de scheepvaartpolitie aantrekkelijk voor smokkelaars, omdat ze opener is dan die van Antwerpen. ‘En ook de commerciële samensmelting van de havens van Gent en Vlissingen/Terneuzen tot North Sea Port heeft de haven aantrekkelijker gemaakt voor drugsbendes’, vertelde Patrick Willocx van de Oost-Vlaamse federale gerechtelijke politie eerder.