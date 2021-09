Mediahuis zet eerste stappen in Duitsland

Mediahuis, de uitgever van onder meer De Standaard en Het Nieuwsblad, is in vergevorderde gesprekken voor de overname van de uitgever van de Aachener Zeitung.

Mediahuis hoopt de komende weken de onderhandelingen met succes te kunnen afronden. Het staat daarmee op het punt om voor het eerst in Duitsland actief te worden. Concreet praat Mediahuis over de overname van Aachener Verlagsgesellschaft (AVG) die zelf 70 procent in handen heeft van Medienhaus Aachen dat twee titels uitgeeft: Aachener Zeitung en Aachener Nachrichten.

De uitgever is in handen van enkele Duitse families, waarvan het al de derde generatie is die het aanstuurt. AVG is een sterke regionale speler die geografisch goed aansluit bij de Limburgse kranten van Mediahuis in Nederland en België. Volgens Gert Ysebaert, ceo van Mediahuis-groep past de beoogde overname goed in de ambitie van Mediahuis om een belangrijke Europese mediaspeler te worden.

Eigen drukkerij

Mediahuis telt al 4.500 medewerkers, haalt een omzet van circa 1 miljard en is actief in de Benelux, Ierland en straks dus ook het Duitse Noordrijn-Westfalen. AVG haalt een omzet van 80 miljoen, telt 400 medewerkers en is winstgevend. Cijfers over dat laatste worden niet bekendgemaakt.

Typisch voor zo’n regionale uitgever is dat die een breed scala aan activiteiten heeft. In het pakket zit onder meer ook een eigen drukkerij, een gratis huis-aan-huisblad op zondag en eigen distributie. ‘We weten dat er wat uitdagingen mee gepaard gaan’, zegt Ysebaert.

AVG zocht zelf contact met Mediahuis om de groep beter te kunnen wapenen tegenover de digitale uitdagingen. Dat was begin 2020 ook de dynamiek achter de aankoop van de Luxemburgse uitgever Saint-Paul Luxembourg dat onder meer de Duitstalige Luxemburger Wort uitgeeft.

De aandelen Medienhaus Aachen die AVG niet bezit, zijn in handen van Rheinische Post Mediengruppe. Mediahuis praat op dit moment alleen over de overname van de 70 procent die AVG bezit, maar sluit niets uit.