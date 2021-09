Talloze mensen hebben tijdens een herdenkingsdienst in de buurt van New York afscheid genomen van de vermoorde Gabrielle ‘Gabby’ Petito. Haar vader Joseph Petito beschreef zijn dochter in een grafrede als ‘de meest fantastische persoon in zijn leven’. Hij had ook een oproep voor iedereen aanwezig: ‘Ik wil dat je je laat inspireren door Gabby.’

Petito werd als vermist opgegeven nadat haar partner Brian Laundrie op 1 september alleen teruggekeerd was van hun maandenlange rondreis door de Verenigde Staten. Haar lichaam werd een week geleden gevonden in de Amerikaanse staat Wyoming, onderzoekers gaan uit van moord.

Tegen Laundrie is een arrestatiebevel uitgevaardigd. Hij wordt verdacht van het ‘onrechtmatig gebruiken’ van haar creditcard, maar is geen verdachte in verband met haar dood. Van hem ontbreekt inmiddels al zeven dagen ieder spoor. Zijn ouders hebben hem als vermist opgegeven.

De uitvaartdienst werd live via internet uitgezonden, aldus CNN. Het altaar in het gebouw was versierd met foto’s van Gabby Petito. Belangstellenden wachtten buiten in lange rijen, ze hadden borden bij zich met teksten als ‘voor altijd in ons hart’.