Cherkaoui grijpt naast Tony Award, Moulin Rouge is grote winnaar

De Belg Sidi Larbi Cherkaoui was genomineerd voor zijn choreografie voor de musical Jagged little pill, maar uiteindelijk was het Moulin Rouge dat met de meeste prijzen ging lopen op de Tony Awards.

De Tony’s worden jaarlijks uitgereikt aan de beste producties en prestaties op Broadway, het mekka van het commerciële theater in New York. De uitreiking dit jaar had een Belgisch tintje, want de Antwerpse choreograaf Sidi Larbi Cherkaoui was genomineerd voor zijn choreografie voor Jagged litte pill.

Die musical, gebaseerd op de muziek van Alanis Morissette, was met vijftien nominaties de grote favoriet, maar won er uiteindelijk slechts twee, waaronder beste tekst (Diablo Cody) en actrice in een bijrol (Lauren Patten, die in de musical een ziedende versie zingt van ‘You oughta know’).

Een nieuwe productie van Moulin Rouge won tien Tony’s, waaronder de award voor beste musical en beste choreografie (Sonya Tayeh).

Oudste acteur ooit

In de categorie theatervoorstellingen was het The inheritance dat de hoofdvogel afschoot. Dit toneelstuk over een groep homomannen - in deze krant omschreven als de Angels in America van de 21ste eeuw - was eerder al te zien op West End in Londen en maakte later de transfer naar Broadway.

The inheritance won vier awards: beste voorstelling, beste theaterregie (Stephen Daldry) en beste auteur (Matthew Lopez). De 90-jarige actrice Lois Smith won de prijs voor beste actrice in een nevenrol en werd daarmee de oudste ooit om een Tony te winnen voor een acteerprijs.

Slave play, een theatervoorstelling over het slavenverleden van de VS, was twaalf keer genomineerd (een record voor een toneelstuk), maar won geen enkele Tony Award. American Utopia, het fenomenale theaterconcert van David Byrne (ook online te bekijken, in een regie van Spike Lee) won een speciale Tony Award voor beste concert.

Geen West Side Story

Deze editie van de Tony’s markeerde de feestelijke doorstart van Broadway, na een bijna anderhalf jaar durende sluiting - de langste ooit. Op dit moment lopen al vijftien producties op Broadway, dat 41 theaters telt. Omwille van de coronacrisis werd de uitreiking meer dan een jaar opgeschoven. Er kwamen ook slechts 18 producties in aanmerking, de helft van een normaal jaar.

Zo speelde West side story van Ivo van Hove en Anne Teresa De Keersmaeker te kort om door de juryleden te worden gezien voor de lockdown. De productie is ook het belangrijkste slachtoffer van de coronacrisis op Broadway, want hij wordt niet opnieuw opgevoerd. Van Hove blijft de enige Belg die ooit een Tony Award won, voor zijn regie van A view from the bridge in 2016.