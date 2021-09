Patrick Lefevere heeft vragen bij aanpak van Belgen: ‘Evenepoel heeft in dienst van Alaphilippe gereden’

Dan toch één gelukkige Belg. Nog maar eens heeft Patrick Lefevere de volgende twaalf maanden de wereldkampioen in zijn rangen rijden. Met een dikke dank u wel richting… Belgen. ‘Ze hebben de rode loper uitgerold voor Julian.’

Hoe doet hij dat toch? Lefevere zegt al jaren dat hij verliefd is op de regenboogtrui en alweer wordt die liefde beantwoord. Had hij het snel in de gaten dat Alaphilippe de beste man in koers was?

‘Toen hij er op dik veertig kilometer van de finish een patat opgaf, had ik alleszins door dat het twee kanten uitkon’, aldus Lefevere. ‘Typisch Julian. Ofwel betekent het dat hij supergoed is, ofwel is hij slecht en probeert hij maar wat. Het was rap duidelijk dat het dat eerste was.’

De manager van Deceuninck-Quick Step noemde Alaphilippe de ‘dik en dik verdiende winnaar’. Maar, vond hij, echt moeilijk hadden de Belgen het hem niet gemaakt. De aanpak van Van Aert en co. deed Lefevere de wenkbrauwen fronsen. ‘Ik weet: achteraf is het makkelijk praten. En sowieso is het niet makkelijk om voor eigen volk te koersen. Maar toch: waarom wilden de Belgen zo vroeg de koers openbreken? En vooral: waarom gooiden ze Remco zo vroeg in de strijd? Voor mij was Remco na Julian de beste man in koers. Maar ze hebben hem gewoon opgeofferd en hebben zo de rode loper uitgerold voor Julian. Het is geen toeval dat we Alaphilippe en Sénéchal pas in de finale in beeld gezien hebben. De Fransen waren continu met veel volk aanwezig en hebben niks moeten doen.’

Het deed Lefevere voor de camera van VTM zelfs zeggen dat Evenepoel voor Alaphilippe gereden heeft. ‘Waarmee ik vooral bedoelde dat de manier waarop ze Evenepoel hebben laten koersen helemaal in de kaart van Julian speelde’, legt Lefevere uit. ‘De Belgen hebben de wedstrijd gekregen die ze gevraagd hebben. Maar je moet zien dat je op het einde nog een paar kogels overhebt. Die waren er niet. Wout is een wereldcoureur, maar hij moest Alaphilippe zélf twee keer gaan halen. Dat is niet aan hem, hè.’