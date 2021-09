Eerste vrouwelijke burgemeester voor Berlijn

De SDP won de regionale verkiezingen in Berlijn waardoor de sociaaldemocratische Franziska Giffey de eerste vrouwelijke burgemeester van de Duitse hoofdstad wordt.

De 43-jarige Giffey (SPD) zal nu de burgemeestersfakkel van partijgenoot Michael Mueller overnemen. Die laatste nam deze keer niet deel aan de verkiezingen.

Plagiaat

Giffey is al sinds 2007 lid van SPD. Onder bondskanselier Angela Merkel was ze van maart 2018 tot mei 2021 minister van Gezinszaken, Ouderen, Vrouwen en Jeugdzaken. Ze werd ooit gezien als kanshebber om de SPD op nationaal niveau te leiden, maar moest in mei aftreden na een schandaal rond plagiaat in haar proefschrift. Ze zei toen zich te zullen focussen op de regionale verkiezingen in Berlijn - met succes, zo blijkt nu.

Het schandaal achtervolgde haar op dat moment al drie jaar. ‘Ik blijf bij wat ik heb gezegd: dat ik mijn werk aan het proefschrift naar beste vermogen en geweten heb gedaan’, zei ze bij haar ontslag als minister. ‘Ik heb spijt als ik fouten heb gemaakt.’ Ze stelde toen ook haar doctoraatstitel niet langer te zullen gebruiken. In juni besloot de Universiteit van Berlijn, waaraan ze in 2010 promoveerde, na drie officiële onderzoeken die titel ook officieel in te trekken.

Steun van Parijse burgemeester

Het schandaal ten spijt, kon ze nog rekenen op steun. Voor de Duitse verkiezingen plaatsvonden, sprak zelfs de Parijse burgemeester Anne Hidalgo haar steun uit voor Giffey. ‘Twee vrouwen in deze twee grote steden. Dat zou een mooi signaal zijn. Dus, Franziska, Parijs staat achter je’, klonk het in een video van de socialiste.

De steun van Hidalgo was niet compleet onverwacht aangezien haar partij, Parti Socialiste, een Europese zusterpartij is van SPD. Toch was het interessant aangezien een andere topkandidate voor het Berlijnse burgmeesterschap, Bettina Jarasch (de Groenen), Hidalgo herhaaldelijk als rolmodel noemde in haar verkiezingscampagne. De Parisienne voerde immers verschillende groene maatregelen in in haar stad, waaronder een snelheidslimiet van 30 km/uur in bijna heel Parijs.

Giffez daarentegen staat eerder weigerachtig tegenover een Berlijn dat auto’s beperkt. Zo vindt ze het idee van ‘een autovrij centrum onrealistisch’.

Coalitie met de groen en links

SPD scoorde in Berlijn met 21,4%, iets lager dan de vorige verkiezingen (21,6 procent). De Groenen daarentegen stegen van 15,2 procent naar 18,9% en het uiterst linkse Die Linke daalde van 15,5% naar 14%. Het lijkt er voorlopig op dat de Berlijnse regeringscoalitie tussen SPD, de Groenen en Die Linke voorgezet zal worden.