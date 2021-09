‘Niet op de knieën gaan voor Vlamingen in 2024’

De Franstaligen moeten zich dringend voorbereiden op wat er na 2024 komt, vindt mp Pierre-Yves Jeholet (MR).

De Franse Gemeenschap viert haar vijftigste verjaardag en het ziet er niet naar uit dat er nog eens vijftig bij zullen ­komen. Minister-president Pierre-Yves Jeholet (MR) zegt in Le Soir dat ‘het tijd is dat de Franstaligen zeggen wat ze nog samen willen doen’. De Franse Gemeenschap is onder meer bevoegd voor onderwijs in Wallonië en Brussel. Een bevoegdheid waar velen in de Waalse regering al lang naar lonken.

Maar het niveau gewoon ­afschaffen zonder te beslissen waar de Franstaligen heen willen, is volgens Jeholet geen goed idee. ‘In het licht van 2024 moeten we als Franstaligen sterk staan en niet op de knieën gaan, als bedelaars, voor de Vlamingen. Het zou hen goed uitkomen, dat we (Walen en Brusselaars, red.) niet meer met elkaar spreken en geen gezamenlijk doel hebben.’

Brussel niet verzwakken

Ook binnen de MR moet die denkoefening gebeuren, zegt hij. ‘Als ze ons zien afkomen, om weer maar eens geld te vragen, zonder dat we zelfs maar een project voor de toekomst hebben, lachen ze ons in Vlaanderen gewoon uit.’

Een België met vier gewesten, ziet Jeholet niet zitten. ‘Dat is te simpel. En de realiteit is complex. Ik wil in ieder geval Brussel niet isoleren en verzwakken. Onze hoofdstad is de hoofdstad van Europa, dat zou suïcidaal zijn. Maar als ik vandaag het misprijzen en het dedain zie waarmee sommige Waalse politici over Brussel spreken ...’