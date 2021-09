Nieuwe week start droog, daarna frisser en wisselvalliger

De nieuwe week start eerst nog droog, maar in de loop van de dag stijgt de kans op regen. De komende dagen krijgen we wisselvalliger en frisser weer, meldt het KMI.

Maandag begint de dag droog met op de meeste plaatsen nog enkele opklaringen, maar al snel neemt de bewolking toe. In de namiddag trekt een regenzone van west naar oost over het land met tijdelijk matige regenval. Achter de storing verschijnen er later in de namiddag in het westen en het centrum van het land nog opklaringen. De maxima schommelen tussen 16 en 21 graden. Tijdelijk zijn rukwinden tot 60 kilometer per uur mogelijk, aan de kust tot 70 kilometer per uur.

Maandagavond ligt de regenzone nog tijdelijk over het oosten van het land. Elders is het al droog met breder wordende opklaringen. Komende nacht wordt het vrijwel overal droog met opklaringen en wolkenvelden. De minima liggen tussen 3 en 9 graden in de Ardennen en tussen 8 en 11 graden elders in het land.

Dinsdag blijft het droog en wordt het wisselend bewolkt. De maxima schommelen van 14 graden in de Hoge Venen tot 18 à 19 graden in het centrum. De wind waait zwak tot meestal matig uit zuidelijke richtingen.

Woensdag trekt een regenzone van west naar oost over het land. In de voormiddag is het wisselend tot soms zwaarbewolkt met buien in het westen en het centrum. In de namiddag vallen er nog buien in het oosten en wordt het droger met brede opklaringen in het westen. De maxima liggen tussen 12 en 14 graden in Hoog-België en 14 of 15 graden in Laag- en Midden-België. De wind waait matig, aan zee vrij krachtig tot lokaal krachtig.

Donderdag zijn er eerst brede opklaringen, maar geleidelijk neemt de bewolking toe vanaf het westen. Op wat gedruppel na blijft het op de meeste plaatsen droog. Richting kust is de kans op regen groter. De maxima liggen tussen 11 en 16 graden. De zuidwestenwind waait zwak tot matig in het binnenland en matig tot vrij krachtig aan zee.

Vrijdag wordt het bewolkt en trekt een nieuwe storing vanaf de kust over ons land. In het oosten blijft het gedurende het grootste deel van de dag nog droog. De maxima schommelen tussen 13 en 18 graden.