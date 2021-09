VDAB-werknemers leggen halve dag werk neer

Maandag leggen de medewerkers van de Vlaamse arbeidsbemiddelingsdienst VDAB in de voormiddag het werk neer.

De staking, die uitgaat van een gemeenschappelijk vakbondsfront van ACOD, ACV Openbare Diensten en VSOA, is een signaal aan de directie en de Vlaamse regering, omdat het personeel van de VDAB ongerust is over de plannen om de organisatie te moderniseren.

Bij de VDAB dienen in het kader van de besparingsplannen van de Vlaamse overheid 419 banen te verdwijnen tegen 2024. Tegelijkertijd krijgen de werknemers er extra taken bij. De vakbonden klagen onder meer ook aan dat de schoonmaak en catering zouden worden uitbesteed, dat er geen thuiswerkvergoeding is, dat het aantal werklocaties wordt afgebouwd en dat helpdeskmedewerkers 15 procent van hun arbeidsduurverminderingsdagen zouden verliezen.

Door de staking zal de dienstverlening verstoord zijn. Hoe groot de impact precies zal zijn, is nog onduidelijk.