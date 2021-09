‘Antivaccinatiepartij’ grote verrassing van Oostenrijkse deelstaatverkiezing

Een nieuwe politieke partij die gekant is tegen coronamaatregelen heeft bij de regionale verkiezingen in Oostenrijk een verrassende doorbraak gekend.

Volgens de eerste resultaten zal de nieuwe partij meer dan zes procent van de stemmen behalen en daarmee een zetel in het regionale parlement veroveren.

De partij ‘Menschen Freiheit Grundrechte’ (MFG), die in februari werd opgericht als reactie op de opgelegde regels om coronabesmettingen in te dijken, voerde campagne voor de verkiezingen in de deelstaat Opper-Oostenrijk, in het noorden van het land, voornamelijk via sociale media.

De activisten staan sceptisch tegenover de doeltreffendheid van coronavaccins en verwerpen elke verplichte vaccinatie. Een van de oprichters van de partij is herhaaldelijk naar het Hooggerechtshof gestapt om wetten ongeldig te laten verklaren.

Volgens een opiniepeiling heeft de helft van de niet-ingeënte kiezers in de deelstaat op de extreemrechtse FPÖ-partij gestemd en een kwart op de MFG.

Strenge coronapas

Oostenrijk is momenteel bezig met strengere regels omtrent het gebruik van de coronapas. Vanaf oktober mogen enkel gevaccineerde en genezen mensen stadions en grote zalen in Wenen betreden. Mensen die niet zijn gevaccineerd, krijgen geen toegang meer, ook al hebben zij een negatieve test.

Met iets meer dan 60 procent van de bevolking volledig gevaccineerd, loopt Oostenrijk, een van de rijkste landen ter wereld, achterop. Een vertraging die door de conservatieve kanselier Sebastian Kurz wordt toegeschreven aan de steun van FPÖ aan coronasceptische bewegingen.