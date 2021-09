Vijf doden na aanval van vermoedelijke FARC-dissidenten in Colombia

Bij een aanval door vermoedelijke dissidenten van de voormalige Revolutionaire Strijdkrachten van Colombia (FARC) in Tumaco, aan de grens met Ecuador, zijn vijf mensen gedood. Dat heeft het Colombiaanse leger zondag bekendgemaakt.

Schutters vuurden kogels af in een ‘openbaar gebouw’ en doodden twee mensen ter plaatse, drie anderen overleden kort nadien in het ziekenhuis aan hun verwondingen. Nog eens zes andere personen raakten gewond. Onder de slachtoffers was een kind jonger dan 15 jaar.

‘Vermoedelijke FARC-dissidenten kwamen in een voertuig bij het gebouw aan en schoten op aanwezigen zonder onderscheid te maken’, klinkt het bij het leger.

De dissidenten zouden FARC-rebellen zijn die zich hebben aangesloten bij criminele organisaties. Na het historische vredesakkoord van 2016, dat een einde maakte aan meer dan een halve eeuw oorlog in Colombia, weigerden zowat 2.500 guerrillastrijders de wapens neer te leggen.