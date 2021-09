Vrouwen dan toch niet in meerderheid in IJslandse parlement

Het nieuwe parlement van IJsland zal dan toch niet uit meer vrouwen dan mannen bestaan. Na een hertelling van de definitieve resultaten blijkt nu dat minder dan 50 procent van de parlementsleden een vrouw is. Dat meldt persagentschap AFP.

Eerder op zondag werd bekendgemaakt dat IJsland het eerste land in Europa was dat meer vrouwelijke dan mannelijke parlementsleden zou tellen. Maar door de hertelling, die een paar stemmen in een van de zes kiesdistricten veranderde als gevolg van het complexe kiesstelsel, verloren 3 vrouwen hun beloofde zetel. Daardoor daalde het aantal vrouwen in het nieuwe parlement van 33 naar 30, wat overeenkomt met een percentage van 47,6 procent van het totale aantal zetels.

Volgens gegevens van de Wereldbank heeft geen enkel land in Europa ooit de symbolische drempel van 50 procent overschreden.

Hoewel verschillende partijen op eigen houtje een minimumaantal vrouwelijke kandidaten aanwijzen, is er geen wet die een quotum voor vrouwen bij de parlementsverkiezingen in IJsland voorschrijft. IJsland was het eerste land dat in 1980 democratisch een vrouwelijk staatshoofd verkoos.