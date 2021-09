KV Mechelen doet gouden zaak met zege op Charleroi, Vanlerberghe steelt de show met weergaloos doelpunt

KV Mechelen heeft een gouden zaak gedaan door te gaan winnen op het veld van Charleroi. Nikola Storm effende het pad, Vanlerberghe verdubbelde wel erg knap. Malinwa komt zo op gelijke hoogte van de Carolo’s, op een gedeelde achtste plaats.

Nikola Storm lijkt wel in de vorm van zijn leven te zitten. Niet dat alles wat de winger aanraakt in goud verandert, maar alles wat hij raakt vliegt wel tegen de touwen. Ook nu tegen Charleroi, zijn zesde goal al dit seizoen én al voor de vijfde match op rij trefzeker. Een sterke Cuypers stuurde hem het straatje in – Kayembe kwam hopeloos te laat – en Storm stak de bal voorbij Koffi in doel. Iet of wat tegen de gang van het spel in, Mechelen – met dezelfde elf als tegen OHL – voetbalde het eerste kwartier zeker niet beter dan Charleroi.

Hoewel de Carolo’s vooral dreigden op hoekschop, liep het toch vooral stroef in de zone van de waarheid. Door het ontbreken van Nicholson – zijn vervanger Fall mist body – miste de thuisploeg daadkracht in de zestien, én dat Morioka hoger speelde zorgde ook niet voor de anders zo vlotte combinaties.

Na rust liep het vlotter bij de thuisploeg. De inbreng van Karim Zedadka, een 21-jarige winger die van Napoli komt, zorgde er voor dat de Carolo’s meer diepgang kregen op de flanken. Fall kopte voorlangs, en een schot van Ilaimaharitra vloog voorlangs. KV Mechelen raakte niet meer uit de ontknelling.

Maar na een kort genomen vrije trap kon Jordi Vanlerberghe op wandel, en hij knalde de bal met links knap in de bovenhoek: beter kan je een bal niet raken. Still probeerde nog iets te forceren met een driedubbele wissel, maar een ultieme poging van Van Cleemput tegen zijn ex-ploeg ging voorlangs. Malinwa miste via Druijf nog een penalty in de slotminuut.