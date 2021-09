Genk dolt met Seraing, Paul Onuachu is de grote man met hattrick

KRC Genk heft een makkelijke zege geboekt op eigen veld tegen Seraing. Een doelpunt van Paintsil werd aanvankelijk nog afgekeurd en Paul Onuachu miste een strafschop, maar de Nigeriaan zorgde nadien met een hattrick voor een simpele zege. De Limburgers hijsen zich daardoor naast Antwerp en Eupen op een gedeelde tweede plaats.

Cuesta en Eiting kregen rust van John van den Brom, ook Hrosovsky was voor de tweede keer op rij naast de wedstrijdkern gevallen. De drie nieuwkomers in de basis heetten McKenzie, Toma en Paintsil, die als linksbuiten op het kwartier de Cegeka Arena uit de bol deed gaan met wat bijna een minuut lang de openingstreffer leek. De Ghanees bleek volgens de VAR echter, nog vooraleer hij op schitterende wijze Mansoni en Nadrani in de wind zette, een hiel buitenspel te hebben gestaan.

Onuachu mist strafschop

Een stevige streep door de rekening van de thuisploeg, die in het eerste half uur te slordig en te traag was in de passing. Onnodige balverliezen speelden in de kaart van de Luikse promovendus. Seraing speculeerde met een laag blok en twee spitsen op een snelle omschakeling.

Veel doelgevaar leverde het allemaal niet op, tot Munoz na Luiks balverlies Ito kon lanceren. De tackle van de teruggekeerde Cissé leek op de bal maar een warrig fluitende Lardot was van oordeel dat hij achteraf ook Ito meenam. De VAR greep ditmaal niet in, de bal ging op de stip maar Onuachu trapte de strafschop meters naast.

Foto: JEFFREY GAENS

Onuachu twee keer in twee minuten

Het voordeel van het nadeel: de Genkse motor was aangeslagen, plots ging het van derde naar vierde, vijfde en zelfs zesde versnelling. Linksachter Poaty van Seraing wist al een poos niet meer uit welke provincie hij kwam, toen Ito opnieuw langs hem door raasde. Onuachu had de nodige moeite om het afleggertje binnen te duwen, in al zijn rust liet hij op de doellijn zelfs nog bijna een verdediger terugkeren (1-0).

Binnen de twee minuten gooide de ‘Profvoetballer van het jaar’ de match helemaal in het slot. Arteaga onderschepte een verre bal en vond op links Thorstvedt, die meteen zijn topschutter in stelling bracht. Onuachu strandde eerst nog op doelman Dietsch maar knalde zelf de rebound onhoudbaar binnen: 2-0.

Geen twee zonder drie

Twee-nul werd vlak na de rust al drie-nul. Een snelle tegenprik over Heynen en Ito, belandde bij Paintsil, die gehaakt werd door Poaty. Onuachu knalde de strafschop nu wel door het midden binnen (3-0). Zijn hattrick bracht zijn aantal competitiegoals op negen stuks. In totaal zit Onuachu dit seizoen al aan elf doelpunten, er is simpelweg geen afstoppen aan.

De wedstrijd stierf een erg vroege dood. Seraing kon niet meer, Genk zette vier dagen voor de cruciale Europese thuismatch tegen Dinamo Zagreb begrijpelijk de voet op de rem. John van den Brom greep de kans om de 19-jarige Jay-Dee Geusens nog zijn debuut te gunnen. Volgende zondagavond trekt hij voor een onvervalste topper met zijn ploeg naar Eupen, dat net als Genk 17 punten telt.