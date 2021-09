Anderlecht morst met de kansen, maar sleept met tien man alsnog verdiend punt uit de brand tegen KV Oostende

KV Oostende en Anderlecht hebben zondagavond 2-2 gelijkgespeeld, en daar mag vooral de kustploeg uiteindelijk blij mee zijn. Anderlecht speelde een prima partij, maar liet veel kansen liggen en stond halfweg 2-0 achter tegen een efficiënt Oostende. Toen paars-wit meteen na rust met een man minder verder moest na een wel heel lichte rode kaart, leek het einde verhaal. Maar Anderlecht knokte terug en sleept nog een verdiend punt uit de brand.

Het voetbal van Anderlecht waar de aanzet dikwijls goed en hoopvol is. Er is een strak idee, de spelers bewegen in de ruimtes, maar als puntje bij paaltje komt, blijft het doodstil. Paars-wit kon op Oostende een reeks neerzetten van 10 op 12 waardoor het de top drie zou bestormen. Aan zee koos Kompany voor veel offensief geweld met het duo Kouamé-Zirkzee en daarachter Amuzu. Opvallend: voor Yari Verschaeren - de man die de ploeg vaak liet draaien - was er geen plaats. De RSCA-coach wou snelheid en diepgang.

Bijna leverde dat meteen resultaat op. Refaelov ontfutselde D’Arpino een bal en zette voor. Ciske Amuzu had het leer maar binnen te tikken, maar hij leert o zo moeilijk scoren. De Neerpede-boy stootte op Guillaume Hubert die een topmatch speelde. De misser zou in het gezicht van RSCA exploderen.

Geen 3D-techniek

Het was interessant om te zien hoe de stijlen van beide ploegen zouden clashen. Paars-wit is een team dat mogelijkheden wil creëren door te combineren, Oostende is een ploeg die keihard jaagt op de bal en wil profiteren van de omschakelingsmomenten. KVO speelde als bloedhonden. Bij hun eerste uitbraak was het al raak. Makthar Gueye sneed vanop links naar binnen en knalde naar de korte hoek. Van Crombrugge dekte die niet goed af en het was: 1-0.

Foto: BELGA

Op de rechtsback beleeft Murillo toch niet zijn beste dagen. Hij zit gewoon niet lekker in zijn vel en dat gevoel verspreidde zich enigszins over de hele defensie. Hoedt ging meer dan eens de mist in, Gomez dacht net iets te vaak aan aanvallen. Als de offensieve spelers dan de vele kansen laten liggen, bijt je je tanden stuk. Zirkzee liet wel zijn heerlijke techniek bewonderen, maar voor de goal toonde hij zich soms te nonchalant en vond hij ook de paal en de lat op zijn weg. Het zat ook niet altijd mee. Toen Refaelov door de defensie werd gegidst scoorde de Israëli, maar de goal werd afgekeurd voor vier tenen offside. Als de lijn was getrokken op de knie van Jäkel was het wellicht geen buitenspel, maar ja in België is er geen budget om de 3D-techniek toe te passen. Dat is toch godgeklaagd.

Zeker voor Anderlecht als daarna meteen de 2-0 valt. Gueye zette zich weer door en op de corner die volgde, kopte Freddie Jäkel op de lat. De Senegalees was goed gevolgd om de 2-0 binnen te tikken. Zijn 12 goal in zijn jongste 14 competitiematchen. KVO zat op rozen en het werd nog beter toen Christian Kouamé net na de rust rood kreeg. Tegen tien man zou Oostende dit toch niet meer weggeven.

Meer venijn bij RSCA

Het voordeel van met tien man te spelen en tegen een dubbele achterstand aan te kijken, is dat je werkelijk niets meer te verliezen hebt. Paars-wit begon minder na te denken en speelde pompen of verzuipen. Looplijnen en ruimtes waren iets minder prioritair. Olsson en co vochten opeens voor elke morzel grond en plots bleek dat Oostende niet zoveel kwaliteit heeft. Het is Blessin die hen gewoon klaarstoomt, maar zelfs met 1o man kregen ze het niet belopen. Hubert hield zijn team nog even recht, maar toen Zirkzee een zoveelste keer voor hem opdook was het 2-1. KVO bleef ook wel aanvallen, maar het was straf dat ze zo in de problemen kwamen met een man meer. Kompany gooide Raman en Verschaeren in de strijd en zo’n luxueuse bank heeft de kustploeg niet. Het was Raman die overhoeks de verdiende 2-2 binnenkopte op voorzet van Sergio Gomez.

Om het in Whatsapp-termen te zeggen. Kompany en co typten uiteindelijk een antwoord. Het is nu afwachten of ze volgende week in de topper tegen Club Brugge ook een goeie repliek zullen hebben.