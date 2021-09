Zowel de SPD-kandidaat Olaf Scholz als zijn christendemocratische rivaal Armin Laschet eist het kanseliersschap op. Beide partijen flirten met de 25 procent.

Het is een historische uitslag: de christendemocraten hebben hun slechtste uitslag ooit behaald. Het is duidelijk dat het tijdperk van Merkel voorbij is. Nu moeten Union CDU/CSU hopen dat ze op de eerste ...