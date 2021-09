Olaf Scholtz versus Armin Laschet: nek-aan-nekrace voor het kanselierschap

De eerste exitpolls tonen een nipte zege voor de socialistische Olaf Scholtz (SPD). Hij wordt op de voet gevolgd door Armin Laschet van het christendemocratische CDU. Andere polls zetten de twee op gelijke hoogte. Het belooft een nek-aan-nekrace te worden tussen beide heren.

Twee procentpunten van elkaar verwijderd. Zo razendspannend zijn de Duitse verkiezingen. De Duitse televisiezender ZDF zet Olaf Scholtz en zijn SPD op kop met 26 procent. Armin Laschet en de CDU scoren 24 procent. Annalena Baerbock, de groene kanselierskandidate zou volgens de poll op 14,5 procent stranden. Een andere poll, van ARD, pint zowel de SPD en CDU vast op 25 procent.

Die inschattingen liggen in het verlengde van de laatste polls. Om 18 uur sloten de stembureaus, behalve in Berlijn, waar lange rijen mensen stonden te wachten om hun stem uit te brengen. Omdat het verschil erg klein is, is het voor Scholtz nog te vroeg om te juichen.

Als de prognoses werkelijkheid worden, stevent de CDU af op haar slechtste resultaat sinds de stichting van de Bondsrepubliek Duitsland in 1949. Bij de vorige verkiezingen wist de partij nog 32,9 procent van de Duitsers te overtuigen. De SPD scoorde 20,5 procent bij de vorige stembusgang.

