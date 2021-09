Primeur in IJsland: meer vrouwen dan mannen in parlement

Voor het eerst zullen in een Europees parlement meer vrouwen dan mannen zetelen. Dat is zeker, nu alle resultaten van de nationale verkiezingen in IJsland gekend zijn.

Bij de nationale verkiezingen versterkt de regeringscoalitie haar positie. De drie regeringspartijen kijken naar elkaar om opnieuw met elkaar in zee te gaan. Maar wat de uitslag ditmaal bijzonder maakt is de genderbalans. Met 33 op 63 zitjes voor vrouwen heeft IJsland een primeur vast: het eerste parlement in Europa met meer vrouwen dan mannen. Eerder dit jaar werd het land tot het meest gendergelijke bekroond door het World Economic Forum (WEF).

President Gudni Johannesson spreekt over een historische dag. ‘Dit is goed nieuws’, aldus het staatshoofd. Volgens gegevens van de Interparlementaire Unie zijn er naast IJsland slechts vijf andere landen waar meer vrouwen dan mannen in het parlement zetelen. Dat zijn Rwanda, Cuba, Nicaragua, Mexico en de Verenigde Arabische Emiraten.

(REUTERS)