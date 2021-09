Status Quo-bassist Alan Lancaster (72) overleden

De oprichter en bassist van de Britse rockband Status Quo, Alan Lancaster, is overleden in Australië. Dat schrijft zijn goede vriend en muziekjournalist Craig Bennett namens de familie op Facebook. Hij leed aan multiple sclerose.

Status Quo is bekend van nummers zoals ‘Whatever You Want’, ‘In The Army Now’ en ‘Down Down’. Lancaster speelde van 1967 tot 1985 bij de band. Hij verliet de groep na onenigheid met de andere bandleden. In 2013 stond hij terug met de originele bezetting op het podium voor een reeks reünieoptredens. In totaal maakte hij vijftien albums met Status Quo, maar hij had ook andere muzikale projecten zoals The BombersenThe Party Boys.

‘Hij was een toegewijde en lieve echtgenoot, vader en opa. Zijn familie was altijd het belangrijkste voor hem’, reageerde Lancasters vrouw. Andere Status Quo-leden schreven een reactie op hun Facebookpagina. Ze zijn geraakt door het nieuws en schrijven dat Lancaster een groot aandeel had in het succes van de groep.