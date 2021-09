Dit weekend vindt in steden over de hele wereld het Global citizen-festival plaats. In New York brachten prins Harry en Meghan Markle zaterdag een pleidooi voor vaccingelijkheid. Bekijk het in de video hierboven.

De 74-jarige Sir Elton pleitte er in Parijs voor om “niemand achter te laten” in deze tijd van gezondheidscrisis en riep op tot ‘billijke toegang’ tot vaccins over de hele wereld. Hij trad op voor bijna 20.000 mensen in Parijs die gratis tickets kregen door aan Global Citizen te beloven de boodschappen van de ngo te verspreiden op sociale media.

Na Parijs nam New York het over met Billie Eilish, Coldplay, Jennifer Lopez en Lizzo. Prins Harry en zijn vrouw Meghan betraden ook het podium in Central Park en riepen op tot toegang tot vaccins als een ‘fundamenteel mensenrecht’. ‘Mijn vrouw en ik zijn van mening dat je geboorteplaats niet bepalend mag zijn voor je overlevingskansen’, zei de hertog van Sussex.

Na het concert in New York ging de show verder in Los Angeles, met onder meer 5 Seconds of Summer, Stevie Wonder, Demi Lovato en ONEREPUBLIC.