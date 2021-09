Mensenzee moedigt Van Aert en co. aan bij start WK in Antwerpen

De mannen elite zijn zondag omstreeks 10.45 uur in Antwerpen officieel aan hun wegrit begonnen op het WK wielrennen in België. Een grote massa langs het parcours juichte Wout van Aert en co. luidkeels toe.

Foto: BELGA

Foto: BELGA

Foto: BELGA

Foto: BELGA

Na de start op de Grote Markt in Antwerpen zet het peloton koers richting Leuven, via een allegaartje van lussen. Er is de lokale lus in en rond Leuven, met vier hellingen, en de Flandrienlus met zes hellingen.

• OVERZICHT | Overal gratis kijken naar WK wielrennen, maar hoe geraak je er?

Eerst rijden de renners anderhalve keer over het lokale circuit, dan één keer over het Flandriencircuit, vervolgens viermaal over het lokale circuit, daarna opnieuw één keer over de Flandrienlus om te eindigen met 2,5 keer het lokale circuit. De finish ligt op de licht hellende Geldenaaksevest. Onderweg moeten de renners 2.562 hoogtemeters overbruggen die verspreid liggen over 42 hellingen en 268,3 kilometer.

Topfavoriet is Wout van Aert, maar er staan heel wat concurrenten te trappelen om zijn droom uit elkaar te doen spatten. Magnus Cort, Peter Sagan, Sonny Colbrelli, Julian Alaphilippe en Mathieu van der Poel zijn maar enkele namen die hem het leven zuur kunnen maken.