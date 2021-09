Betrapte fietsdieven moeten meteen 250 euro boete betalen

Foto: if

De politie zal vanaf 1 januari 2022 iedere fietsdief die ze betrapt een ‘lik-op-stukboete’ geven van 250 euro. Dat kondigt minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) zondag aan.

De minister wil zo een eind maken aan de ‘straffeloosheid’ die lijkt te bestaan voor fietsdiefstallen. Volgens de minister treedt justitie daar niet systematisch tegen op, omdat zwaardere vormen van criminaliteit de nodige aandacht opslorpen. Burgers doen dan weer soms geen aangifte meer, omdat ze het gevoel hebben dat er toch geen gevolg meer aan gegeven wordt, klinkt het. Dat zou uiteindelijk tot een vicieuze cirkel leiden, omdat het voor politie zo ook niet motiverend is om een fietsdief te pakken.

Van Quickenborne wil nu dus het signaal geven dat deze ‘kleine’ criminaliteit ook wordt aangepakt. Als de politie een fietsdief betrapt, zal die vanaf 1 januari volgend jaar een boete van 250 euro krijgen. Hij moet uiteraard ook de fiets teruggeven en eventuele schade vergoeden. De boete zal ter plaatse onmiddellijk geïnd worden, via bancontact, een QR-code of overschrijving, zoals dat tijdens de coronacrisis gebeurde om snel te kunnen inspelen op specifieke problematieken. Het digitale systeem wordt ook gebruikt voor de inning van verkeersboetes.

‘Het systeem heeft als voordeel dat ‘kleine’ criminaliteit snel en kordaat wordt bestraft zonder politie en justitie te overbelasten. Op vandaag moet de politie na een fietsdiefstal op heterdaad de verdachte eerst verhoren al of niet in het bijzijn van zijn advocaat waarna het parket de vervolging opstart’, luidt het in het persbericht.

Recidivisten en georganiseerde bendes krijgen geen lik-op-stukboetes. Vanwege de ernst van de feiten zullen zij vervolgd worden en voor de rechter verschijnen.