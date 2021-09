Duitse stembussen geopend

In Duitsland zijn de stembussen zondagochtend geopend. De Duitsers kiezen voor een nieuwe regering, die voor het eerst in zestien jaar niet geleid zal worden door Angela Merkel als bondskanselier.

Zestien jaar lang zwaaide ze de plak over de grootste economie van Europa. Merkel bestuurde Duitsland met rustige vastheid, maar de parlementsverkiezingen van vandaag luiden het einde in van een tijdperk: niet alleen neemt Merkel afscheid als bondskanselier, de toekomst van haar CDU/CSU oogt onzeker. De kans dat de christendemocratische partij op de oppositiebanken belandt, is niet onbestaande.

De sociaaldemocratische SPD en haar kandidaat Olaf Scholz kunnen in het gat springen. Met volgens sommige media nog tot 40 procent onbesliste kiezers wordt het sowieso een ‘close call’ tussen CDU/CSU en SPD.

De opkomst bij verkiezingen in Duitsland is traditioneel hoog in vergelijking met andere landen. Bij de parlementsverkiezingen in 2017 ging meer dan 76 procent van de kiezers stemmen. Dit jaar wordt vanwege de coronapandemie gerekend op een recordaantal poststemmen.

Duitsers kunnen tot 18 uur stemmen. Meteen daarna worden exitpolls verwacht.