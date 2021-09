Temperatuur klimt tot 24 graden, maar kans op buien blijft

Het wordt een zeer zachte zondag, met maxima tot lokaal 24 graden. Dat zegt het KMI. De nieuwe week wordt frisser.

Zondagochtend hangt er hier en daar nevel, mist en lage bewolking en vallen er enkele plaatselijke buien. Na het optrekken van het ochtendgrijs, is het tijdelijk droog met opklaringen.

In de loop van de namiddag verwacht het KMI opnieuw enkele buien vanaf het zuiden. Vooral in het oosten van het land kunnen die vergezeld zijn van onweer.

Het wordt dus zeer zacht met maxima van 18 à 19 graden in Hoog-België tot lokaal 24 graden in Limburg en de regio Luik. De wind wordt matig uit het zuiden tot zuidwesten.

‘s Avonds is het wisselend bewolkt en kunnen er hier en daar nog enkele buien vallen. In de nacht wordt het dan op de meeste plaatsen droog met in het binnenland vorming van laaghangende bewolking. In Hoog-België kan die laaghangende bewolking lokaal het zicht beperken. De minima liggen tussen 10 en 15 graden bij een zwakke tot matige wind uit zuidelijke richtingen.

Maandag trekt een regenzone van west naar oost over ons land, gevolgd door frissere maritieme lucht. Voor de storing uit klimmen de temperaturen nog naar waarden tussen 16 en 21 graden. De wind wordt matig tot soms vrij krachtig uit eerst zuidelijke richtingen, na de storing draaiend naar west tot zuidwest. Er zijn rukwinden mogelijk tot 60 km/uur, aan zee tot 70 km/uur.