Clijsters opent in Chicago tegen dubbelpartner van Elise Mertens

Kim Clijsters staat deze week in de eerste ronde van het WTA-toernooi van Chicago (Illinois) tegenover de Taiwanese Hsieh Su-Wei (WTA-93), de dubbelpartner van Elise Mertens. Het wordt de eerste ontmoeting tussen de 38-jarige Clijsters en de 35-jarige Hsieh.

Het wordt voor Clijsters (zonder WTA-ranking) de vierde partij sinds haar comeback in februari 2020. De vorige dateert al van meer dan een jaar geleden. Op het US Open van 2020 ging ze er in de eerste ronde met 3-6, 7-5 en 6-1 uit tegen de Russische Ekaterina Alexandrova (WTA-34). Eerder had ze in Dubai met 6-2 en 7-6 (8/6) verloren van de Spaanse Garbine Muguruza (WTA-9) en in Moterrey met 6-3 en 7-5 van de Britse Johanna Konta (WTA-81).

Als Clijsters Hsieh wel weet te verslaan, neemt ze het in de tweede ronde (1/16 finales) op tegen de Tunesische Ons Jabeur (WTA-17), als zesde reekshoofd vrij in de eerste ronde.

Voor zevende reekshoofd Elise Mertens (WTA-18) begint het toernooi ook pas in de tweede ronde. Daarin treft ze de Française Alizé Cornet (WTA-69) of de Oekraïense Dayana Yastremska (WTA-53). Clijsters en Flipkens kunnen elkaar pas in de finale tegenkomen.

Kirsten Flipkens (WTA-137) probeert zich ook nog te plaatsen voor het met 565.530 dollar gedoteerde hardcourttoernooi. De 35-jarige Kempense nam zaterdag in de eerste kwalificatieronde met tweemaal 6-0 de maat van de Amerikaanse Madison Beckham (geen ranking). Voor Flipkens was het de eerste wedstrijd sinds het WTA in Miami, eind maart. Door een enkelblessure miste ze Roland-Garros, Wimbledon, de Olympische Spelen en het US Open.