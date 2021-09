Zuid-Europese landen vragen migranten eerlijker te verdelen in EU

Vijf landen uit het Middellandse Zeegebied hebben opgeroepen tot een ‘eerlijke’ en ‘verplichte’ verdeling van de verantwoordelijkheden binnen de Europese Unie om de migratiestromen aan te pakken. Dat deden ze zaterdag tijdens een bijeenkomst in Malaga, in het zuiden van Spanje.

Landen als Polen, Hongarije en Tsjechië weigerden bijvoorbeeld migranten op te nemen tijdens de golf van 2015, die grotendeels werd veroorzaakt door de oorlog in Syrië.

‘Er moet niet alleen rekening gehouden worden met onze stem en visie, maar ze moeten centraal staan in het Europese beleid’, zei de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken Fernando Grande-Marlaska tegen de pers.

Volgens de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) komen er dit jaar steeds meer migranten aan via het centrale deel van de Middellandse Zee. Minstens 1.113 mensen kwamen in de eerste helft van 2021 om in het Middellandse Zeegebied toen ze Europa probeerden te bereiken, blijkt uit cijfers van ION. Tussen 2014 en 2018 ging het om 17.000 doden.