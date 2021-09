Wagen ramt twee politievoertuigen tijdens achtervolging in Hasselt

Twee dienstvoertuigen van de lokale politiezone Limburg Regio Hoofdstad (LRH) zijn zaterdagnamiddag geramd door een personenauto die achtervolgd werd. Een politieagent raakte tijdens het incident lichtgewond. De twee inzittenden van de personenauto zijn gearresteerd voor verder onderzoek.

Een politiepatrouille had gezien dat de auto in het centrum van Hasselt tegen een paaltje was gebotst. De bestuurder van de wagen wilde wegkomen, maar de politie probeerde het voertuig tegen te houden. De bestuurder gaf echter plankgas en ramde een eerste politievoertuig. Een agent liep lichte letsels op.

Dan volgde een achtervolging van zo’n tien minuten door Hasselt. Aan het kruispunt van de Bakkerslaan en de Notelarenstraat in Runkst (een stadsdeel van Hasselt) kon de politie het voertuig onderscheppen.

Dat leidde wel weer tot een aanrijding met een tweede dienstvoertuig. De twee inzittenden, die bij de politiediensten bekend waren, werden opgepakt. De lokale politie van de zone Kanton Borgloon deed de vaststellingen omdat de politie van de zone LRH betrokken partij was.