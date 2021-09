Poetin verwerpt beschuldiging van fraude: ‘Verkiezingen in alle openheid verlopen’

De Russische parlementsverkiezingen zijn ‘in alle openheid en strikt volgens de wet’ verlopen. Dat verklaarde president Vladimir Poetin zaterdag tijdens gesprekken met toppolitici van de partijen die in de Doema vertegenwoordigd zijn.

Zaterdag kwamen in Moskou duizend mensen op straat om te protesteren de ‘massale fraude’ die gepleegd is tijdens de verkiezingen.

Dat er nu een vijfde partij in het parlement zetelt, is een bewijs van een democratisch verkiezingsproces, aldus Poetin. Hij verwijst naar de nieuwe partij Novyje Ljoedi (Nieuw Volk), die net over de drempel van vijf procent uitkwam.

Net als voorheen telt het 450 zetels tellende parlement ook de Kremlinpartij Verenigd Rusland, de communisten, de rechts-populisten van de LDPR en de partij Rechtvaardig Rusland. De bijeenkomst van de politici, die op de staatstelevisie werd uitgezonden, vond digitaal plaats. Poetin zit al meer dan een week in quarantaine nadat verschillende mensen in zijn omgeving besmet raakten met het coronavirus.

De parlementsverkiezingen worden gezien als een test voor Poetin in de aanloop naar de presidentsverkiezingen van 2024. Zijn partij Verenigd Rusland krijgt een tweederdemeerderheid in het parlement.

De oppositie en onafhankelijke verkiezingswaarnemers zijn er echter van overtuigd dat er gesjoemeld is met de resultaten. Zaterdag kwamen meer dan duizend Russen op vraag van de communistische partij op straat in Moskou om te protesteren tegen de verkiezingsuitslag.