In China vrijgelaten Canadezen zijn weer thuis

Michael Kovrig en Michael Spavor, de twee Canadezen die vrijdag werden vrijgelaten nadat ze sinds eind 2018 hadden vastgezeten in China, zijn zaterdagochtend op Canadese bodem geland. Ze werden in de westelijke stad Calgary opgewacht door premier Justin Trudeau, zo was te zien op de zender CTV.

De vrijlating van Michael Kovrig en Michael Spavor, die in december 2018 in China waren opgepakt op verdenking van spionage, volgde op een deal die de financiële topvrouw bij Huawei, Meng Wanzhou, sloot met het Amerikaanse ministerie van Justitie.

Daardoor kon zij vrijdagavond na drie jaar op het vliegtuig stappen van Canada naar China. Meng zat tot de deal in Canada in huisarrest in afwachting van een eventuele uitlevering aan de VS.

Spavor werd in augustus veroordeeld tot elf jaar cel. Algemeen werd aangenomen dat Peking daarmee de druk wou verhogen om tot een deal over Wanzhou te komen.