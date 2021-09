Italiaanse Elisa Balsamo pakt wereldtitel bij vrouwen

Geen vijfde Nederlandse wereldkampioene op een rij bij de vrouwen. De Italiaanse Elisa Balsamo haalde het in een sprint met een twintigtal voor de Nederlandse Marianne Vos en de Poolse Katarzyna Niewiadoma. Onze landgenote Lotte Kopecky kon zich niet mengen in de sprint.

Hoe kwam de wereldtitel tot stand?

Een nerveuze, hectische start kregen we bij de vrouwen allerminst te zien en vreemd genoeg kwam er ook geen vlucht van de dag. Het duurde tot bijna halfweg koers voor een renster wat voorsprong kreeg van het peloton, maar de Nieuw-Zeelandse Michaela Drummond kreeg in haar eentje niet meer dan 45 seconden voorsprong.

Op het einde de Flandrien-lus in Overijse bleek de finale al te beginnen. Om de beurt zetten de Nederlandse Lucinda Brand en Chantal Blaak een stevige versnelling in, wat op een dikke 50 kilometer van de streep voor een fel uitgedund peloton zorgde.

Onderweg naar de lokale rondes in Leuven werd het allemaal iets nerveuzer en regende het plots aanvallen, vooral vanuit het Nederlandse en het Italiaanse kamp. Op de Wijnpers probeerden de sterkste vrouwen in koers de boel uiteen te sleuren, maar uiteindelijk raakte niemand daar echt weg: we kregen een sprint met een twintigtal.

Hoe deden de Belgen het?

De bedoeling van de Belgische vrouwen was duidelijk: Lotte Kopecky zo lang mogelijk bijstaan. En dat deden ze goed. De Belgen toonden zich vooraan in de koers, op weg naar Overijse vormden ze een treintje aan de kop van het peloton om de wedstrijdsituatie te controleren.

Toen de finale openbrak, zat de job van Kim De Baat, Valerie Demey en Shari Bossuyt erop. Het waren Jolien D’Hoore en Jesse Vandenbulcke die zich het langst ontfermden over kopvrouw Kopecky en dat deden ze voortreffelijk. De inspanning die D’Hoore leverde om de achtergebleven groep met Kopecky terug naar de groep met favorieten te brengen, was indrukwekkend.

Uiteindelijk was het natuurlijk Kopecky zelf die het moest afmaken, maar de hellingen op de lokale omloop in Leuven hakten er stevig in. Ze reed mee met de grote kopgroep tot aan de finish, maar meedoen in de sprint zat er niet meer in.

Nog iets opvallends dat u moet weten?

Wie halfweg koers inschakelde merkte op dat er geen vlucht van de dag was op het WK bij de vrouwen. Een opvallend koersverloop dat we zondag bij de mannen onmogelijk achten.