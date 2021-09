Nederlandse minister ontslagen na kritiek op pas ingevoerde coronapas

De Nederlandse staatssecretaris voor Economische Zaken Mona Keijzer is ontslagen nadat ze bedenkingen had geuit bij de invoering van het coronatoegangsbewijs. Dat heeft het kabinet van de Nederlandse premier Mark Rutte aangekondigd. In Nederland is sinds vandaag een coronapas verplicht voor horeca, cultuur en bij evenementen.

Keijzer, lid van het christen-democratische CDA, had in een interview met De Telegraaf gezegd dat ze het ‘niet uit te leggen vindt’ dat mensen een pas moeten tonen om te bewijzen dat ze gevaccineerd of negatief getest zijn. ‘Als je in een samenleving bent beland waar je bang voor elkaar moet zijn, tenzij je een bewijsje kunt laten zien, dan moet je je echt even achter je oren krabben en je afvragen: willen we deze kant op?’

Voor premier Mark Rutte was de maat vol. ‘De uitspraken (...) gedaan in het interview van de Telegraaf van vandaag, verdragen zich niet met besluiten die de ministerraad recentelijk heeft genomen, en die van belangrijke en zwaarwegende aard zijn’, aldus een verklaring van de premier.

Het interview kwam er net op de dag dat het coronatoegangsbewijs verplicht wordt om toegang te krijgen tot horeca, evenementen en andere activiteiten. Dat geldt voor iedereen ouder dan 10 jaar. Daardoor vervalt de regel om anderhalve meter afstand te houden wel.

‘Een kleine moeite’

Nederlandse minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge wil niet spreken van vaccinatiedwang, omdat mensen zich kunnen blijven testen. Aan de andere kant vindt de minister dat er grenzen zitten aan de keuzevrijheid van ongevaccineerden. ‘Er worden heel grote woorden voor gebruikt. Een hele beperking van de vrijheden en zo voor mensen die zich niet hebben laten vaccineren. Daar wil ik niet aan. Het is een kleine moeite. Die valt echt in het niet bij de beperkingen die we ons als samenleving moeten getroosten omwille van die kleine groep die zich niet wil laten vaccineren’, reageert hij in de Nederlandse krant Het Parool.

De Nederlandse horeca is alvast niet opgezet met de nieuwe regel. Uit peilingen in de sector zou blijken dat zo’n 40 procent van de horeca uitbaters de coronapas niet zou controleren. Voor discotheken en nachtclubs is het wel goed nieuws: zij mogen de deuren voor feestvierders terug openen, al moeten ze wel terug dicht om twaalf.

Ook in eigen land wordt steeds vaker gebruik gemaakt van een coronapas, ondanks eerdere verklaringen tegen de ‘pasjesmaatschappij’. Alle gewesten gaan de coronapas breder inzetten. In Vlaanderen wordt vooral gekeken naar ziekenhuizen en woonzorgcentra.