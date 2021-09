‘Schone slaapster op het Zuid’, KMSKA, ontwaakt exact over een jaar

Het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen (KMSKA) telt af naar de heropening, op 25 september 2022. Het museum is intussen bijna elf jaar dicht voor een ingrijpende renovatie.

Het lanceringsevenement van vanmorgen gebeurde old skool: niet met een digitale aftelklok, maar met een gevelchoreografie en de onthulling van een banner waarop de startdatum prijkt. Theater Stap, een van de artists in residence van het museum, had een Ensorstoet voorbereid. Aan het feestelijk moment was ook een buurtfeest gekoppeld. De bewoners van het Zuid hebben lang geduld moeten oefenen met de gigantische museumwerf, zonder concrete eindmeet voor ogen.

Foto: Sebastian Steveniers

Aanvankelijk was de oplevering al gepland voor 2017. Maar door de complexiteit van het totaalproject, onvoorziene problemen zoals de asbestverwijdering en koerscorrecties halverwege, ontstond er vertraging. De laatste loodjes zijn nog stevig. Tegen maart moet de herinrichting van de museumtuin en de fatsoenering van het voorplein rond zijn. Het kantoorgedeelte wordt nog vernieuwd. En de restauratie van de trappenhal, met muurschilderingen van Nicaise de Keyser, wacht op voltooiing. In het museumgedeelte draait intussen de klimaatinstallatie en de vloerverwarming proef. Volgens de regels van de kunst neemt dat één jaar in beslag vóór de schilderijen de zalen binnen mogen.

Het KMSKA zal na de renovatie met 40 procent uitbreiden en vijftig zalen tellen. Het masterplan, dat van 2006 dateert, is dan volledig uitgevoerd. Het originele museumparcours is gereconstrueerd en gerestaureerd, in de patio’s is een gloednieuw museum toegevoegd.

Foto: Sebastian Steveniers

Jan Jambon (N-VA) noemde zich bij de lancering ‘de vijfde minister van Cultuur die bij dit project betrokken was’. Hij mag prat gaan op het versnelde vrijmaken van de middelen, zodat de afwerking in één beweging kon verlopen. ‘Zo kan de schone slaapster op het Zuid eindelijk weer tot leven komen’, zei hij. De facelift is geraamd op 100 miljoen euro, bij de start van de werken was 44 miljoen euro vrijgemaakt.

Het KMSKA overwoog even een naamswijziging, maar laat die nu toch varen. ‘De traditie heeft haar rechten en de naam is ingeburgerd’, zegt voorzitter Luk Lemmens (N-VA). De toekomstige campagnes zullen op het thema blijven variëren: het museum wil het ‘schoonste gevoel’ oproepen in het ‘schoonste museum van het land’.

Vlaamse meesters

Sinds dit weekend is de website up to date, over een half jaar zijn de eerste tickets beschikbaar. Volgende week treedt Jacqueline Grandjean in dienst als nieuwe artistiek directeur. Het KMSKA zal heropenen met een collectiepresentatie. Het parcours, met 650 schilderijen en 200 sculpturen, ligt vast. De voorbije jaren zijn 185 kostbare werken gerestaureerd, tal van andere kregen een conserveringsbehandeling.

Ook voor de eerste tentoonstellingen zal het KMSKA zijn grote troef, die van het museum met de belangrijkste collectie Vlaamse meesters, uitspelen. In 2023 worden de ‘tronies’ of karakterkoppen van Rubens belicht. En 2024 wordt een Ensorjaar, zowel in Oostende als in Antwerpen.