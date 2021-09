Merkel roep op voor Laschet en ‘toekomst van Duitsland’ te stemmen

Morgen zijn het verkiezingen in Duitsland. Voor het eerst in 16 jaar staat niet Merkel niet op dat stembiljet. Ze roept op te stemmen voor Laschet, de conservatieve kandidaat van haar partij.

Zondag stemmen de Duitsers voor een nieuw parlement. Daarbij hoort een bondskanselier. De Duits bondskanselier Angela Merkel heeft zaterdag opgeroepen om voor de ‘toekomst’ van Duitsland te stemmen. Daarmee doelt ze op Armin Laschet, de conservatieve kandidaat van haar partij CDU. Ze deed dat in Aken, vlakbij de grens met België, tijdens de laatste meeting van Laschet voor de verkiezingen van zondag.

‘Het gaat om jullie toekomst, om de toekomst van jullie kinderen en de toekomst van hun ouders. En jullie krijgen maar om de vier jaar de kans om op federaal niveau te beslissen wie die toekomst voor jullie moet vorm geven in Berlijn’, sprak Merkel aan de zijde van Laschet.

De verkiezingen beloven een spannend duel te worden tussen de sociaaldemocraat Olaf Scholz, die op kop ligt in de peilingen, en zijn rechtse rivaal Laschet.

Een grote smet op het blazoen van Laschet kwam er op 17 juli. Toen hij in West-Duistland de gebieden bezocht die getroffen waren door zware overstromingen, doken er beelden op waarop hij vrolijk stond te lachen terwijl president Frank-Walter Steinmeier ­tegen journalisten zijn droefenis en ontzetting uitte over de ravage en de ­ellende die de recente overstromingen in het westen van Duitsland hadden veroorzaakt (DS 24 juli).