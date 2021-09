Vader Britney luisterde eigen dochter jarenlang af

Vader Jamie Spears zou dochter Britney jarenlang hebben afgeluisterd. Dat blijkt uit de nieuwste documentaire vanThe New York Times over de zangeres. Er zou onder andere geheime audio-opnames werden gemaakt in haar slaapkamer en dat al haar sms’jes, oproepen en browsergeschiedenis van dichtbij gecontroleerd werden.

Al dertien jaar lang staat zangeres Britney Spears onder de bewindvoering van haar vader. De door de rechtbank bevolen overeenkomst gaf haar vader, James, de controle over haar landgoed en tal van andere aspecten van haar leven. Maar dat ging nog verder dan gedacht. Daarover getuigt Alex Vlasov, een ex-medewerker van het beveiligingsteam van Britney Spears in de nieuwe documentaire Controlling Britney Spears. De medewerker was ingehuurd door Britney’s vader. Hij getuigt hoe Britney constant werd afgeluisterd en haar gsm gecontroleerd werd. De documentaire is niet de eerste van de Amerikaanse krant The New York Times. De zaak rond de bewindvoering waar de popster onderstaat, ging aan het rollen na de documentaire Framing Britney Spears van dezelfde krant. Daaruit bleek hoe de zangers als tienermeisje gemanipuleerd en bespeeld werd door de media(DS 18 februari).

Er werden onder andere geheime audio-opnames gemaakt vanuit haar slaapkamer, inclusief haar interacties met haar kinderen en partner. Volgens Vlasov werd gebruikgemaakt van slimme technische instellingen om alles wat op haar gsm gebeurde te kunnen volgen. Daardoor konden al haar smsjes, FaceTime-gesprekken, notities, browsergeschiedenis en foto’s gevolgd worden vanop een ander toestel. ‘Haar eigen telefoon en privégesprekken werden zo vaak gebruikt om haar onder controle te houden’, getuigt Vlasov.

‘Als iemand in een gevangenis’

De man ondersteunde zijn beweringen met onder andere e-mails, sms-berichten en audio-opnames die hij negen jaar lang verzameld heeft terwijl hij voor Britney werkte. Volgens de man heeft dit de mensen verbonden aan de curatele - voornamelijk haar vader - geholpen om elk aspect van haar leven te beheersen.

‘Het deed me denken aan iemand die in de gevangenis zat’, vertelt de 30-jarige Vlasov aan The New York Times. Nochtans zouden alle ondernomen acties volgens James Spears advocaat ‘binnen de grenzen vallen van de autoriteit die hem door de rechtbank was verleend. Dit werd gedaan met medeweten en toestemming van Britney’, klinkt het in een verklaring.

Volgens Vlasov hadden zijn bazen hem vaak verteld dat de strenge bewakingsmaatregelen nodig waren om Spears te beschermen en dat ze wel degelijk onder curatele wilde staan. Hij vertelde dat hij zich gedwongen voelde om de informatie te delen toen hij in juni hoorde wat de zangeres zei in de rechtbank. Daar getuigde de zangeres over de extreme controle. Dat deed ze al verschillende keren. In 2014 en 2016 verklaarde de wereldster al dat ze haar eigen vrienden niet mocht kiezen, of zelf keukenkastjes uitkiezen. Sinds 2019 weigert de zangeres op te treden zolang ze onder de bewindvoering van haar vader stond. Eerder stapte haar manager en de advocaat die haar was toegewezen door de rechtbank op. Ook het Bessemer Trust, dat samen met haar vader de financiële kant van de bewindvoering deed, trok zich terug. Uiteindelijk verklaarde ook haar vader begin deze maand de rechtbank te vragen de bewindvoering te beëindigen.