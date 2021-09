De Croo spreekt VN toe: ‘meer samenwerking nodig om covid, klimaatopwarming en terrorisme te bestrijden’

Premier Alexander De Croo sprak vrijdagavond de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties toe. Hij herinnerde daarbij de slachtoffers van de overstromingen.

‘Niemand is veilig tot iedereen veilig is’, drukte de Belgisch premier De Croo (Open VLD) de vergadering op het hart met een citaat van voormalig VN-secretaris-generaal Dag Hammarskjöld. De Croo zegt dat er meer samenwerking en solidariteit nodig is op drie vlakken: klimaatopwarming, de strijd tegen terrorisme en tegen covid-19

Belgische overstromingen

Voor de Algemene Vergadering van de VN bracht premier Alexander De Croo vrijdagavond de overstromingen van afgelopen zomer in herinnering om de wereld op te roepen niet langer te treuzelen in de strijd tegen de klimaatverandering.

‘Eenenveertig van onze landgenoten kwamen om bij de overstromingen, de ergste die we ooit gekend hebben. Ons land was in shock.’ De klimaattop COP26, later dit jaar in Glasgow, wordt de belangrijkste ontmoeting in jaren, meent hij.

Het is overduidelijk voor De Croo wat de gezamenlijke missie van Glasgow moet worden: ‘We moeten doen “whatever it takes” om de opwarming te beperken tot 1,5 graden, zoals in 2015 overeengekomen op de klimaattop in Parijs’, benadrukte De Croo

Werken aan de veerkracht van de kwetsbaarste landen wordt essentieel om dat doel te bereiken. De Croo hamert er daarom op dat de sterke landen er werk van maken om elk jaar voor 100 miljard dollar (85,3 miljard euro) aan klimaatfinanciering vrij te maken, zoals ook afgesproken in Parijs.

In een toespraak eerder deze week, tijdens een virtuele top in de marge van de Algemene Vergadering, had de premier al gezegd dat de federale regering de inspanning opdrijft naar 100 miljoen euro per jaar. Die 100 miljard dollar aan financiering halen is ‘een kwestie van leven en dood’, volgens De Croo.

‘Afrika moet zelf vaccins tegen covid kunnen produceren’

De Croo pleitte ook voor meer ‘vaccinsolidariteit’. ‘Het is onaanvaardbaar dat minder dan 4 procent van de Afrikaanse bevolking vandaag volledig is gevaccineerd’, aldus de premier. Naast Covax-mechanisme moet er meer gebeuren. Hij denkt dan aan het boosten van lokale vaccinproductie. ‘Dat is Europa’s doel, en daarvoor zal Europa minstens 1 miljard aan investeringen doen’, aldus de premier.

‘Zolang niet iedereen gevaccineerd is, zullen nieuwe mutaties van het virus blijven opduiken’, waarschuwt De Croo. Hij pleit ook om ons voor te bereiden op een volgende pandemie.

‘Tenten en voedsel zullen niet genoeg zijn’

Tot slot is er de internationale veiligheid. Dan gaat het om de strijd tegen het terrorisme. De Croo benadrukt dat Afghanistan niet ‘in de steek gelaten mag worden’. Daarvoor kan de VN instaan, maar ook om te vermijden dat het land implodeert.

‘Tenten en voedsel zullen niet volstaan. Het Afghaanse volk onze rug toekeren, zou ons duur te staan komen. Het land zal in extreme armoede vallen, en het land zal slachtoffer vallen aan extreme ideologieën’, meent de Open Vld’er.