Buiten enkele hoge wolkensluiers wordt het volgens het KMI overwegend zonnig en zacht weekend.

Vanochtend hangt er lokaal ochtendgrijs en hier en daar ook lage bewolking maar geleidelijk klaart het overal op en wordt het overwegend zonnig.

Het wordt zacht met maxima tussen 18 graden op de Hoge Venen en 23 graden in de Kempen bij een zwakke wind uit zuid tot zuidoost.

Zaterdagavond zijn er nog brede opklaringen. Daarna wordt het bij momenten wisselend bewolkt met ‘s nachts een toenemende kans op een paar buien vanuit het zuidwesten. Het kwik komt dan uit tussen 10 en 15 graden bij een zwakke tot matige wind uit het zuiden tot zuidoosten.

Zondag wordt het, na het optrekken van eventuele mist in de Ardense valleien, wisselend bewolkt. In de loop van de namiddag verwacht het KMI enkele buien die vergezeld kunnen gaan van onweer. Het kan in Laag-België tot 24 graden warm worden. Op de Hoge Venen stijgt het kwik maar tot 18 graden.

Maandag trekt dan een regenzone ons land binnen vanuit het westen. In de middag wordt het opnieuw droog in het westen, gevolgd door opklaringen. De maxima blijven dan hangen tussen 16 en 20 graden.