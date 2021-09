Weinig beweging in aantal coronapatiënten op intensieve

Er liggen in de Belgische ziekenhuizen nog 210 coronapatiënten die intensieve zorgen nodig hebben. Er zit weinig beweging in dat cijfer. Dat blijkt uit gegevens van Sciensano.

Het is van 2 september geleden dat er nog eens minder dan 200 mensen met covid-19 op de diensten voor intensieve zorgen lagen. Daarna is het cijfer wat gestegen. De laatste dagen is de trend weer lichtjes dalend.

Op het piekmoment in de tweede golf - begin november vorig jaar - hadden een tijdje meer dan 1.400 coronapatiënten tegelijk intensieve verzorging nodig. In de derde golf in april, lag de piek rond 940.

Met de patiënten die niet op intensieve zorgen liggen erbij, worden momenteel 662 ziekenhuisbedden ingenomen door coronapatiënten. Tussen 18 en 24 september waren er dagelijks gemiddeld 52 nieuwe opnames, 13 procent minder dan in de zeven voorgaande dagen.

Tussen 15 en 21 september werden dagelijks gemiddeld 2.020 nieuwe besmettingen met covid-19 vastgesteld. Dat zijn er 1 procent meer dan in de voorgaande week.

In diezelfde periode stierven dagelijks gemiddeld 5,7 mensen aan het virus. Dat is een daling met 22 procent. Er zijn in België sinds het begin van de pandemie al 25.554 mensen gestorven aan covid-19.