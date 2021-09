Optocht tegen Limburgse wolven trekt veel volk

In de Limburgse gemeente Oudsbergen vond gisteren een ‘Grote boze wolven fakkeltocht’ plaats, en die trok veel geïnteresseerden – naar schatting meer dan 1.000.

De aanwezigen, onder wie heel wat landbouwers, drukten hun ongenoegen uit over de aanvallen door wolven waarmee hun provincie de voorbije weken geconfronteerd werd. De optocht vertrok aan een weiland waar begin vorige week twee shetlandpony’s en een jonge koe doodgebeten werden. Ze droegen borden mee met slogans als ‘Wij willen boeren, maar geen wolven voeren’ en ‘Rot op wolf’. Aan een hek hingen ze foto’s van doodgebeten schapen: ‘Dit is het werk van de wolf’, schreven ze.

Burgemeester van Ouds­bergen Marco Goossens (CD&V) had de optocht strenge voorwaarden opgelegd. Zo was er een alcoholverbod en moest de bijeenkomst om middernacht ontbonden worden. ‘Ik begrijp de ongerustheid bij onze inwoners en hun wens om die op deze manier te uiten’, zei Goossens.

Overigens is ook in de nacht van donderdag op vrijdag een koe doodgebeten, deze keer in Hechtel-Eksel.