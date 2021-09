‘Da’s liefde!’ van Jens Dendoncker gaat naar New York voor de Emmy Awards

Da’s liefde!, het VTM-programma gepresenteerd door Jens Dendoncker, is genomineerd voor een Internationale Emmy Award. Daarmee is het productiehuis Shelter al aan zijn vijfde Emmy-succes toe.

De Internationale Emmy Awards gelden als een van de meest prestigieuze prijzen in de tv-wereld. Da’s liefde!, waarin Jens Dendoncker (31) het liefdesleven van de Vlaming onder de loep neemt, in de categorie ‘non-scripted entertainment’ mag dan ook uitkomen tegen internationaal gereputeerde tv-formats. Wie uiteindelijk met de prijzen gaat lopen, zal op 22 november blijken tijdens een gala in New York.

Voor Shelter, het productiehuis dat Da’s liefde! maakte, is dit al de vijfde nominatie. Shelter won ook al drie Emmy’s: voor Benidorm bastards in 2011, Wat als? in 2014 en Hoe zal ik het zeggen? in 2018. Directeurs/showrunners Sofie Peeters en Tim Van Aelst reageren verheugd op de nieuwe nominatie. ‘We zijn ongelooflijk trots op ons team bij Shelter en host Jens Dendoncker. We zijn blij dat dit authentiek en lief programma de jury toch is opgevallen tussen alle grote talentenjachten en kookwedstrijden.’

Niet voor de gein

In Da’s Liefde! toetst Jens Dendoncker de wetenschap over de heerlijke maar soms ook pijnlijke liefde aan de praktijk. Geen comedy – het domein waarin Shelter de jongste jaren vooral succesvol is –, wel echte verhalen en mooie experimenten met bekend en niet-bekend Vlaanderen.

Onder anderen de koppels Tine Embrechts en Guga Baúl, Kelly Pfaff en Sam Gooris, Lize Feryn en Aster Nzeyimana, Filip Peeters en Ann Miller, maar ook Dendoncker zelf en zijn partner Lauren Versnick onderwierpen zich aan allerlei experimenten. Die gingen diverse richtingen uit. De heilzame werking van liefdesbrieven werd getest met enkele kinderen, puppy’s knuffelen moest dan weer irritatie wegnemen en Filip Peeters en Lauren Versnick lieten zich zelfs op de pijnbank leggen. Ook zocht Dendoncker uit of het klopt dat verliefdheid ervoor zorgt dat je je partner aantrekkelijker vindt dan hij of zij in werkelijkheid is.

Regelmatig zette Dendoncker ook zijn biechtstoel op waarin hij koppels bijvoorbeeld uitnodigde om grote of minder grote leugens aan ­elkaar op te biechten. Dat leverde opmerkelijke inzichten op omtrent bedrog.

De manier waarop het programma relevante informatie aanbracht over de liefde heeft blijkbaar ook internationaal een gevoelige snaar geraakt. ‘Het geeft ons de moed om ook in de toekomst originele formats te blijven ontwikkelen’, aldus nog Van Aelst en Peeters van Shelter.