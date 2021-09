Elon Musk en Grimes gaan ‘deels’ uit elkaar

SpaceX-oprichter Elon Musk (50) en de Canadese zangeres Grimes (33) zijn na een relatie van drie jaar uit elkaar gegaan, meldt Page Six. ‘We zijn deels uit elkaar, maar houden nog steeds van elkaar’ vertelde Musk.

‘Wij zien elkaar nog graag en regelmatig en er is absoluut geen ruzie’, zei Elon Musk in een reactie in Page Six. Volgens de miljardair is het vooral zijn drukke werkschema dat voor problemen zorgt.

‘Voor mijn werk bij SpaceX en Tesla moet ik voornamelijk in Texas zijn of naar het buitenland reizen, en haar werk is voornamelijk in Los Angeles. Grimes logeert nu bij mij en Baby X is in de aangrenzende kamer.’ Baby X is een afkorting voor de naam van hun eerste kind, genaamd X Æ A-Xii.

Grimes heeft zelf nog niet gereageerd op het nieuws.

Grimes en Musk zijn sinds 2018 bij elkaar. Musk is al drie keer eerder gescheiden, eerst van de Canadese schrijver Justine Wilson, met wie hij in 2004 een tweeling kreeg en in 2006 een drieling. Hierna trouwde en scheidde hij twee keer van de Engelse actrice Talulah Riley, met wie hij geen kinderen kreeg.

Musk en Grimes werden eerder deze maand voor een laatste keer samen gezien en dat op de rode van het Met Gala.