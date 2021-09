Taliban grijpen terug naar amputaties en executies: ‘Handen afhakken is noodzakelijk voor de veiligheid’

Nooruddin Turabi, een van de oprichters van de taliban, heeft laten weten dat het nieuwe bewind in Afghanistan opnieuw executies en amputaties zal uitvoeren. Of deze straffen zoals in het verleden in het openbaar zullen plaatsvinden, is nog niet duidelijk.

Sinds de taliban op 15 augustus Kaboel overvielen en de controle over het land overnamen, kijken Afghanen en de wereld toe om te zien of zij hun harde bewind van de periode 1996-2001 opnieuw zullen instellen. Uit de uitspraken van Nooruddin Turabi blijkt dat de leiders van de groep vastgeroest blijven in een uiterst conservatief wereldbeeld. De taliban zullen namelijk opnieuw overgaan tot executies en amputatie van de handen van door hen veroordeelde misdadigers.

In een interview met persagentschap Associated Press heeft Turabi (hij was tijdens het vorige taliban-bewind minister van Justitie), gewaarschuwd dat de wereld zich niet moet bemoeien met de ‘nieuwe heersers van Afghanistan.’

• Alleen jongens mogen weer naar school

Ook onder de nieuwe taliban-regering heeft Turabi de leiding over de gevangenissen. Hij behoort tot een aantal talibanleiders, waaronder leden van het volledig uit mannen bestaande interim-kabinet, die op een sanctielijst van de Verenigde Naties staan. ‘Niemand zal ons vertellen hoe onze wetten moeten zijn. Wij volgen de islam en wij maken onze wetten op basis van de Koran.’

Vrouwelijke rechters

‘Het afhakken van handen is zeer noodzakelijk voor de veiligheid,’ voegde Turabi eraan toe, en hij zei dat het een afschrikkend effect had. Hij zei dat het kabinet aan het onderzoeken was of straffen in het openbaar moeten worden uitgevoerd en dat het ‘een beleid zou ontwikkelen’.

De executie van veroordeelde moordenaars gebeurde tijdens het vorige bewind meestal met een schot door het hoofd, uitgevoerd door de familie van het slachtoffer. Voor veroordeelde dieven was de straf amputatie van een hand.

Turabi zei dat deze keer rechters - waaronder vrouwen - de zaken zullen berechten, maar dat de wetten van Afghanistan op de Koran zullen worden gebaseerd. Hij zei dat dezelfde straffen opnieuw zullen worden opgelegd.