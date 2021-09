Magnette wil treinen gratis maken

De PS blaast zaterdag verzamelen in Bergen voor een ledendag rond ecosocialisme. Een logisch thema voor de PS, vindt voorzitter Paul Magnette.

‘De 1% rijksten produceren evenveel broeikasgassen als de 50% armsten. Dat is hallucinant’, zegt hij in Le Soir. ‘En de armsten zijn altijd de eerste slachtoffers van over­stromingen, bosbranden, tor­nado’s en ziektes gelinkt aan het klimaat.’ De overstromingen van midden juli in Wallonië spreken dat alvast niet tegen.

De PS’er vindt daarom dat er een elektroschok nodig is. ‘En dat kan door het openbaar vervoer gratis te maken’, zegt hij in de Franstalige krant. ‘In Wallonië en Brussel hebben we dat al gedaan voor -24-jarigen, dat kost 300 miljoen euro. Nu willen we dat ook invoeren voor 65-plussers. Meer nog ik pleit voor volledig gratis openbaar vervoer, ook de NMBS dus. Dat is de volgende etappe. Trein­tickets brengen de NMBS ruwweg 700 miljoen op. Dat is niet zo veel, dat geld kunnen we ­vinden.’

De PS zal dit naar de regering brengen en voor Magnette is er haast bij. Nog voor de klimaattop in Glasgow, van 10 tot 12 november, wil hij de beslissing rond hebben. Of dit nieuwe PS-voorstel enige kans maakt, valt gezien de sfeer binnen Vivaldi nog te bezien. Dat het de begrotingsgesprekken niet eenvoudiger zal maken, is duidelijk.