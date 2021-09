Vooruit wil fiscaal voordeel voor personen met handicap uitbreiden

Vooruit wil voor personen met een handicap de leeftijdsgrens om te kunnen genieten van een belastingvrije som schrappen. Het voorstel kadert binnen de voorstelling van het Federaal Actieplan Handicap in de Kamercommissie van Sociale Zaken.

In 145 punten presenteerde minister van Pensioenen Karine Lalieux (PS) op donderdag het Federaal Actieplan Handicap, met aandacht voor voorzieningen zoals gebarentaal bij persconferenties van de federale regering.

‘De strategie van de regering stelt zich tot doel om onze manier van denken over handicap radicaal te veranderen,’ stelde Lalieux over het plan. ‘We moeten de dominante logica omkeren: Nee, het is niet aan personen met een handicap om zich aan te passen aan onze samenleving. Het is aan onze samenleving om zich aan te passen aan personen met een handicap.’

Leeftijdsgrens

In de marge van dit voorstel dienden Vooruit-Kamerleden Gitta Vanpeborgh en Joris Vandenbroucke een wetsvoorstel in dat een einde moet maken aan de leeftijdsgrens van 65 jaar waarvóór een handicap moet worden vastgesteld om aanspraak te kunnen maken op een belastingvoordeel.

Personen met een handicap betalen minder inkomensbelastingen dankzij een verhoogde belastingvrije som. Momenteel is de voorwaarde wel dat de handicap wordt vastgesteld voor de leeftijd van 65 jaar. Volgens Vooruit is die leeftijdsbeperking achterhaald, zeker gezien de stijgende levensverwachting.

‘Het is niet uit te leggen dat iemand van 70 jaar die lijdt aan de ziekte van Parkinson, geen recht heeft op een fiscale tegemoetkoming, terwijl iemand van 63 jaar dat wél krijgt’, zegt Vandenbroucke in een persbericht. ‘Het gevolg van dit wetsvoorstel is dat objectief bepaald wordt wie een fiscale tegemoetkoming krijgt als gevolg van een handicap, ongeacht de leeftijd.’

Dit voorstel moet een einde maken aan de ongelijke behandeling. ‘Een actieplan vergt concrete acties’, geeft Vanpeborgh nog mee. Een kwart van de personen met een beperking loopt het risico in de armoede te belanden, volgens cijfers van gelijkekansencentrum Unia.