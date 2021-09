Het covid-slot gaat eraf in Noorwegen

Zaterdag 16 uur vervallen alle nationale covid-maatregelen in Noorwegen. Dat meldt de Noorse regering vrijdag.

‘Het is 561 dagen geleden dat we de strengste maatregel in Noorwegen hebben doorgevoerd in tijden van vrede. Nu is het tijd om terug te keren naar het normale dagelijkse leven’, zei Noors premier Erna Solberg in een persconferentie.

Vanaf zaterdag, om 16 uur stipt, vervallen alle nationale maatregelen die van kracht waren in het land, zoals social distancing, limieten op aantal aanwezigen op publieke en private evenementen, en restricties op openingsuren van bars en restaurants. Plaatselijke besturen kunnen, indien nodig, wel nog maatregelen afkondigen. Het land blijft ook ‘in een staat van paraatheid’, klonk het op diezelfde persconferentie.

‘De sfeer hier in Noorwegen is over het algemeen uitgelaten’, vertelt Noors journalist Noors journalist Odd Sindre Tonning, ‘Al zal het voor velen nog even wennen zijn.’

Reisrestricties blijven wel nog deels van kracht. De regering wil in fases de grenzen openstellen. Vanaf zaterdag mogen Inwoners van de Eu en de Schengenzone het land in. Als dat land rood kleurt op Europese coronakaart, moet de bezoeker wel in quarantaine, tenzij deze een geldig coronapaspoort heeft.

Het land volgt daarmee het stramien van Denemarken, dat eerder deze maand als eerste Europese land de nationale covid-maatregelen heeft opgeheven.

‘Iedereen vermoedde dat er versoepelingen aankwamen, maar dat de aankondiging vandaag kwam dat de regels morgen worden opgeheven, dat was niet geheel verwacht. Dit weekend is er een bijvoorbeeld een voetbalwedstrijd in de hoogste divisie. Zij zullen nu dus voor het eerst in anderhalf jaar voor een vol stadium kunnen spelen’, zegt Sindre Tonning.