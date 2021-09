Kunstdief krijgt acht jaar cel

De rechtbank in het Nederlandse Lelystad heeft een 59-jarige Nederlander veroordeeld tot acht jaar gevangenisstraf en een schadevergoeding wegens de diefstal van twee kostbare schilderijen uit musea in Laren en Leerdam.

In maart 2020 ontvreemdde de man het schilderij Lentetuin, de pastorietuin te Nuenen in het voorjaar van Vincent van Gogh uit het Singer Museum in Laren. Eind augustus van datzelfde jaar stal hij het doek Twee lachende jongens van Frans Hals uit het museum Hofje van Mevrouw van Aerden in Leerdam. Het was al de derde keer dat het laatste schilderij werd gestolen. Ook in 1988 en 2011 werd het al eens ontvreemd.

In beide zaken vormden DNA-sporen het doorslaggevende bewijs. De rechtbank omschreef de man als een ‘onverbeterlijke, berekenende crimineel’. De man moet het museum Hofje van Mevrouw van Aerden ruim 8,7 miljoen euro schadevergoeding betalen. Het Singer Museum had in de strafzaak geen schadeclaim ingediend.

De man is ook veroordeeld voor verboden wapenbezit en het bezit van een grote hoeveelheid harddrugs.