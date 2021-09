Thibau Nys wordt zesde op WK voor beloften, Italiaan Filippo Baroncini pakt wereldtitel

De Italiaan Filippo Baroncini heeft vrijdag op het WK wielrennen in België de wereldtitel op de weg bij de beloften (U23) veroverd. De Eritrees Biniam Girmay greep in de sprint om de tweede plek het zilver, voor de Nederlander Olav Kooij. De Belgen, met Europees kampioen Thibau Nys, konden hun stempel niet voldoende op de koers drukken. Nys eindigde in de sprint om de tweede plek als zesde.

Na de start op de Grote Markt in Antwerpen vertrok het peloton richting Leuven, met een passage via Keerbergen. Aangekomen in Leuven ontplooide de finale zich op het lokale circuit (vier hellingen) en het Flandrien circuit (zes hellingen). Eerst gingen de renners anderhalve keer over het lokale circuit in Leuven, daarna deden ze de Flandrienlus en tot slot nog 2,5 keer het lokale circuit in Leuven. De finish lag na 160,9 kilometer en zo’n 1.050 hoogtemeters op de licht hellende Geldenaaksevest.

Chaos regeerde van bij aanvang en verschillende renners gingen tegen de vlakte. De Ier Adam Ward, Nieuw-Zeelander Logan Currie en Est Gleb Karpenko hadden zin in een avontuurtje en trokken eropuit. Zij kregen een voorsprong van ruim drie minuten. Het peloton knabbelde beetje bij beetje aan hun achterstand, zonder vol in de achtervolging te gaan. Pech op ruim zestig kilometer van de meet voor Arnaud De Lie. De renner uit de provincie Luxemburg kwam ten val en moest huilend van pijn en ontgoocheling de strijd staken. Ook Lennert Van Eetvelt viel nadien letterlijk weg uit de koers. De koplopers waren er dan stilaan aan voor de moeite.

Op iets meer dan veertig kilometer van de meet reed een groep van een tiental renners, zonder Belgen, weg. De Belgen probeerden in het achtervolgende peloton de kloof te dichten, maar aanvankelijk tevergeefs. De kopgroep twijfelde tussen samenwerken en de kat uit de boom kijken, waarop de Zwitser Mauro Schmid het hazenpad koos. Op ongeveer vijf kilometer van de meet kwam het dan toch weer samen.

Baroncini trok dan in de aanval en gaf geen krimp meer. De Italiaan reed met een handvol tellen voorgift over de meet. Girmay won de sprint om het zilver, voor onder meer Nys, die zesde werd.

In 2020 was er geen WK voor beloften omwille van de wereldwijde coronapandemie. De laatste U23-wereldkampioen was de Italiaan Samuele Battistella, hij haalde het voor Stefan Bissegger en Tom Pidcock in Yorkshire in 2019.