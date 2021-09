Bijzitter op proces-Reuzegom verbonden aan KU Leuven : ‘Geloofwaardigheid van justitie staat op het spel’

Meteen consternatie bij de officiële start van het Reuzegom-proces: een van de twee bijzitters is al elf jaar verbonden aan de KU Leuven. En dat in een proces dat draait rond een student van die KU Leuven, Sanda Dia (20), met een universiteit die de Reuzegommers als betrokken partij eerder al tweemaal tuchtstraffen oplegde. ‘De geloofwaardigheid van justitie staat hier op het spel’, zegt de advocaat van de preses.

Ann Bailleux fungeert tijdens dit strafproces als een van de twee bijzitters en flankeert de rechter. Zelf is ze nog geen rechter, officieel is ze gerechtelijk attaché. Het is dat drietal dat zich finaal ...