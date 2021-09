Volvo bant lederen zetels uit elektrische auto’s

Als u een Volvo C40 Recharge op het oog heeft, zult u geen lederen zetels meer op de optielijst vinden. De Zweedse autoconstructeur schakelt in zijn elektrische voertuigen over op niet-dierlijke, duurzamere alternatieven.

Tegen 2030 wil Volvo Cars alleen nog elektrische voertuigen op de markt brengen. ‘Maar we moeten alle aspecten van duurzaamheid aanpakken, niet alleen de CO 2 -uitstoot’, zegt Stuart Templar, directeur global sustainability. ‘Een verantwoord aankoopbeleid hoort daarbij, ook het respect voor dierenwelzijn. De overstap naar ledervrije interieurs is ook ingegeven door onze bezorgdheid over de negatieve milieueffecten van veeteelt, waaronder ontbossing.’

Het eerste model waarbij leer uit de optielijst verdwijnt, is de elektrische C40 Recharge, waarvan op 7 oktober het eerste exemplaar in de Gentse Volvo-fabriek van de band rolt. De komende jaren zal Volvo een volledig nieuwe familie van zuiver elektrische wagens uitbrengen, allemaal zonder leer. In de plaats biedt het duurzame wol en nordico aan. Dat laatste is gemaakt van houtvezels uit duurzame bossen, gerecycleerde petflessen en wijnfleskurken.

De nieuwe materialen kosten, net als leer, ruim 1.500 euro meer dan de standaard bekleding van de zetels.

‘Hoe duurder, hoe fijner het leer’

‘In de markt van de premiumwagens beschikt zeker de helft over lederen zetels’, zegt Gabriel Goffoy van automobielfederatie Febiac. ‘Het behoort tot de basisopties, net als een gps, airco of lichtmetalen velgen. In het algemeen is de uitvoering van de wagen luxueuzer naarmate de prijscategorie hoger wordt. Hoe duurder de auto, hoe fijner het leer.’